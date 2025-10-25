قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن حفلاته الشتوية.. حسين الجسمي يتألق بحفل ساهر في القاهرة

حسين الجسمي
حسين الجسمي
سعيد فراج

في ليلة من ليالي القاهرة الساحرة، أطلّ الفنان حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" على جمهورٍ مصري وعربي غفير.

وذلك في حفلٍ مكتمل العدد Sold out أُقيم في فندق الماسة بمدينة نصر، وسط حضورٍ لافت لنخبة من رموز المجتمع المصري وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين، إضافة إلى الجاليات الخليجية والعربية التي حضرت الأمسية الإستثنائية التي حملت بصمة الفخامة والتنظيم الرفيع.

وتفاعل كبير مع أغنيات الألبوم الجديد HJ2025 ، وتنقّل الجسمي خلال الحفل بين مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور.

كما قدّم مختارات من ألبومه الجديد "HJ2025"، بدأها بأغنية "أنا والقمر" ثم "أجمل خلق الكون"، في أداءٍ مليء بالإحساس والتجدّد.

حسين الجسمي 

وشهدت القاعة تفاعلاً واسعًا وانسجامًا جميلاً بين الجسمي وجمهوره، الذي ردد معه الأغاني بحماس، في مشهدٍ ترك بصمة فنية مميّزة في ذاكرة الحضور.

تحية فنية إلى مصر في احتفالات أكتوبر

وبمناسبة احتفالات جمهورية مصر العربية بانتصارات أكتوبر المجيدة، قدّم الجسمي بإحساسٍ كبير أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، تزامن معها إطلاق الألعاب النارية الاحتفالية التي أضاءت سماء القاهرة.

وتفاعل الجمهور بحبٍ وفخر، واقفًا تحيةً لمصر.

كما قدّم الجسمي ، مجموعة من الأغنيات بمصاحبة عزفه على آلة البيانو، في لحظات موسيقية راقية امتزج فيها الفن بالعاطفة والوفاء.

حسين الجسمي 

الجسمي: “وجودي في مصر له طابع خاص جدًا”

وعبّر الجسمي، خلال الحفل عن سعادته قائلاً: "مساء الخير.. دائمًا وجودي بينكم له طابع خاص جدًا، شكرًا لحضوركم الراقي والمحب، وكل الشكر والتقدير لفندق الماسة والقائمين عليه ، على استضافته الكريمة لإحياء الحفل للمرة الثالثة، وما شاء الله في كل مرة يكون التميز أكبر والجمال مختلف" .

حسين الجسمي وموسم الحفلات الشتوية

من القاهرة، أعلن الجسمي عن انطلاق جولة حفلاته ضمن موسم الشتاء، حيث يستعد لإحياء سلسلة من الحفلات القادمة في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، ثم في أبوظبي في الإتحاد أرينا، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأخرى في عدد من الدول العربية والعالمية سيتم الإعلان عنها قريباً، ضمن جولة فنية يؤكد من خلالها حضوره الكبير ومحبة الجمهور له في كل مكان.

حسين الجسمي القاهرة الجسمي الفنان حسين الجسمي أعمال حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ترشيحاتنا

هايدي موسى

الحمد لله.. أول تعليق من هايدي موسى بعد عقد قرانها

دينا فؤاد

دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما

القومي للسينما يشارك في احتفالات الثقافة باليوم العالمي للتراث غير المادي

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد