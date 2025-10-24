هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها أمام الأهرامات

احتفلت اليوم الجمعة 24 أكتوبر، المطربة هايدي موسى، بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، وذلك بمنطقة الأهرامات بحضور الأهل والأصدقاء.

عقد قران هايدي موسى

هايدي موسى - أغنية لسه صبية

وكانت الفنانة هايدي موسى أصدرت أحدث أغانيها "لسه صبية" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية جاءت باللهجة البدوية أو "السيناوية"، وهو عبارة عن عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجدداً من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث.

قالت هايدي موسي في لقاء خاص لصدي البلد، إنها صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة اضافة الى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة.