أول تعليق من منة شلبي: أتممنا نصف ديننا والله مانعرف ازاي

أعلنت الفنانة منه شلبي زواجها رسميا من المنتج أحمد الجنايني، وفي أول تعليق لها عبر صفحتها على "فيسبوك"،

وقالت منة شلبي : "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله، ما نعرف ازاي"، مع الإشارة إلى زوجها أحمد الجنايني،

وجاءت تفاعلات كبيرة من أصدقائهما، إذ انهالت عليهما التعليقات .

يذكر أن الفنانة منه شلبي حسمت الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول زواجها من المنتج احمد الجنايني وأعلنت بشكل رسمى زواجهما، لتضع بذلك نهاية للتكهنات التى شغلت الوسط الفنى ومواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً، خاصة بعد تسريب وثيقة الزواج فى الساعات الماضية.

تراجع منة شلبي عن الظهور مع زوجها أحمد الجنايني في مهرجان الجونة

زواج منه شلبي من المنتج احمد الجنايني تم بشكل رسمى قبل أسبوعين وسط تكتم تام من الطرفين، حيث كانت منة ترغب فى إعلان الخبر خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة، وذلك بالظهور مع زوجها على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذى أقيم يوم الخميس الماضى، ويكون ذلك إعلانا رسميا منهما وفى نفس الوقت يحضر الجنايني تكريمها خلال الحفل بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعى إلا أنهما تراجعا فى اللحظات الأخيرة