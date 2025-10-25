بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

تصدرت الفنانة منة شلبي، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد إعلان خبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وتعد منة شلبي، من الفنانات التي تحرص على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات انستجرام .

كما تفضل منة شلبي، الظهور بإطلالات مميزة ومختلفة، واختيار اللوكات الجذابة التي تتناسب معها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد منة شلبي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تميل منة شلبي ، إلى اختيار الوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة منة شلبي