محافظ الإسماعيلية يتابع واقعة التعدي على معلم بمدرسة في أبوصوير

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حادثة التعدي علي معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير، و ما تم اتخاذه من إجراءات قانونيه، من شأنها الحفاظ على قيم المجتمع، و صون كرامة المعلمين، و انتظام العملية التعليمية.

الجدير ذكره، انه في الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء ۱۰ / ۱۲ / ٢٠٢٥ ، تم الإبلاغ من إدارة أبوصوير التعليمية، بدخول شخص إلى مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية ، حيث قام بالتعدي على معلم بالمدرسة ، وأصابه بجرح قطعي في رأسه نتيجة التعدي بآلة حادة ( مقص ) مدعيا انه ولي أمر طالبة مقيدة بالصف الثاني بالمدرسة.

و على الفور، تم الاتصال بالشرطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.