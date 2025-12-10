قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا سعوديا من الخبراء الزراعيين

منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من الخبراء الزراعيين بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور خالد العبيد، والذي يزور المحافظة لبحث الفرص الزراعية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال إنتاج و تصدير التمور، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا دعم المحافظة لفرص الاستثمار والتعاون الجاد و تبادل الخبرات؛ بهدف النهوض بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

