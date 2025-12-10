محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا سعوديا من الخبراء الزراعيين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من الخبراء الزراعيين بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور خالد العبيد، والذي يزور المحافظة لبحث الفرص الزراعية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال إنتاج و تصدير التمور، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا دعم المحافظة لفرص الاستثمار والتعاون الجاد و تبادل الخبرات؛ بهدف النهوض بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة بعدد من مصانع ومزارع التمور، مشيدين بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة و فرص واعدة للاستثمار بفضل ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام غير مسبوق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من الخبراء الزراعيين بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور خالد العبيد، والذي يزور المحافظة لبحث الفرص الزراعية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال إنتاج و تصدير التمور، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا دعم المحافظة لفرص الاستثمار والتعاون الجاد و تبادل الخبرات؛ بهدف النهوض بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة بعدد من مصانع ومزارع التمور، مشيدين بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة و فرص واعدة للاستثمار بفضل ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام غير مسبوق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.