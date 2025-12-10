صيانة شاملة لإنارة سفاجا.. جهود مستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الإضاءة

تواصل مدينة سفاجا تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لمرافق البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

فرق الكهرباء تواصل أعمال الصيانة الميدانية

واصلت فرق الكهرباء بسفاجا أعمال الصيانة الدورية لشبكات وأعمدة الإنارة بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة، بهدف ضمان عمل المنظومة بكفاءة وتوفير إنارة آمنة بالشوارع الرئيسية والداخلية.

مناطق شملتها أعمال الصيانة

شملت الأعمال المنفذة خلال اليوم الآتي:

سفاجا البلد

شارع الكنيسة

الشارع الرئيسي أمام بوابة الميناء

منطقة الإذاعة والتليفزيون

وشملت أعمال الصيانة استبدال الكشافات التالفة، وفحص الأسلاك، وصيانة الكابلات المغذية لأعمدة الإنارة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتجنب أي أعطال مفاجئة.

تعزيز السلامة وتحسين الحركة

وأوضحت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الإضاءة العامة، بما يساهم في تعزيز السلامة للمواطنين ومستخدمي الطرق، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل الحركة المرورية ليلًا.

كما أكدت استمرار أعمال الصيانة الدورية في مختلف الأحياء والمناطق وفق جدول زمني لضمان رفع كفاءة الشبكات والالتزام بمعايير الجودة.