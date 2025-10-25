إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

نشر الفنان حمدي المرغني، صورا جديدة لها رفقة زوجته وابنته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت زوجة حمدي المرغني ، مرتدية بنطال باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت كاجوال باللون الابيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت زوجة حمدي المرغني ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد زوجة حمدي المرغني ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور زوجة حمدي المرغني