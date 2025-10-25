لم يصافح مدرب الهلال.. تفاصيل أزمة كينسيساو وإنزاجي في دوري روشن السعودي

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن سر عدم مصافحته للإيطالي إنزاجي بعد خسارته أمام الهلال بثنائية نظيفة في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وتلقى الاتحاد، حامل اللقب، خسارة أمام الهلال، بهدفين جاءا عن طريق محمدو دومبيا، بالخطأ في مرماه، وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 41 و57 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة.

وبات فريق الاتحاد يعاني أمام أندية الرياض، هذا الموسم، خاصة بعد خسارته أمام النصر "مرتين"، في السوبر السعودي بهونج كونج، والجولة الرابعة من دوري روشن، والتي أقيمت أيضًا على ملعب الإنماء، ثم الهزيمة بثنائية الهلال، في الجولة السادسة.



وتحدث كونسيساو مدرب الاتحاد السعودي عدم مصافحته للإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، بعد المباراة، والسر حول ذلك قائلًا : يجب أن يتم توجيه هذا السؤال إلى إنزاجي، نحن أصحاب الأرض، ولا نحمل تجاهه أي ضغينة.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد بأن عدم المصافحة، سببه أن آخر النتائج بينهما كمدربين كانت لصالح الاتحاد مضيفًا أنهما سيلتقيان مستقبلًا أكثر من مرة، وهذا أمر طبيعي؛ اليوم هو (إنزاجي) غادر منزله سعيدًا، وفي عدة مرات سابقة غادر كونسيساو سعيدًا لمنزله.

أزمة الاتحاد التي حرمته من الفوز

ولفت كونسيساو إلي إن الاتحاد كان مسيطرًا على المباراة بشكل كامل، حتى الدقيقة 60، إلا أنه تأثر بالهدف الثاني، مضيفًا أن لاعبي العميد تدربوا على التعامل مع الكرات الثابتة، لأنه كان يعلم أن قوة الهلال تكمن في ذلك.

اختبار صعب جديد في انتظار كونسيساو

وتولى سيرجيو كونسيساو تدريب الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتذبذب النتائج، بعد الخسارة أمام النصر بثنائية في الجولة الرابعة، فيما قاد كونسيساو العميد للتعادل مع الفيحاء في المجمعة بنتيجة (1-1)، ضمن دوري روشن، ثم اكتساح الشرطة العراقي (4-1)، في النخبة الآسيوية، قبل الخسارة أمام الهلال (0-2).

ويستعد كونسيساو لاختبار صعب جديد، حيث يحلّ ضيفًا على النصر على ملعب الأول بارك، الثلاثاء المُقبل، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح البرتغالي أمام تحدٍّ كبير لإنقاذ لقبي العميد اللذين توج بهما في الموسم الماضي.

مباريات الاتحاد المُقبلة حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

28 أكتوبر

مباراة النصر ضد الاتحاد "ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

1 نوفمبر:

مباراة الخليج ضد الاتحاد "دوري روشن السعودي".

4 نوفمبر:

مباراة الاتحاد ضد الشارقة الإماراتي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

8 نوفمبر:

مباراة الاتحاد ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

وكان الاتحاد قد استهل مشواره في دوري روشن، خلال موسم 2025-2026، بثلاثة انتصارات متتالية أمام الأخدود (5-2) والفتح (4-2)، والنجمة (1-0)، قبل الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة في الجولة الرابعة، ثم تعادل مع الفيحاء (1-1)، والسقوط أمام الهلال بثنائية.