التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
رياضة

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الاتحاد ضد الهلال
الاتحاد ضد الهلال

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستهدف الاتحاد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو في الدوري السعودي، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان الاتحاد تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله ليفقد 5 نقاط من 6 آخر مباراتين، متراجعًا إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.
 

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”، وتذاع عبر قناة قناة ثمانية 1 بتعليق فهد العتيبي.

في المقابل، يتطلع الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي على حساب الاتحاد في الكلاسيكو، وإشعال المنافسة على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، متأخرًا بأربع نقاط عن النصر متصدر الترتيب.

الاتحاد الهلال الدوري السعودي كونسيساو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

