عاجل
أبرز مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، على ملعب “السلام” في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وكان الزمالك حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.

قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك ديكيداها الكونفدرالية مباراة الزمالك وديكيداها فيريرا

المزيد

