الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، على ملعب “السلام” في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وكان الزمالك حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.

قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.