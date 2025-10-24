قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح للاستيقاظ لصلاة الفجر.. 4 خطوات سهلة تضمن الانتظام والبركة
قفزة في حركة الركاب.. المطارات المصرية تستقبل 22 مليون مسافر خلال 10 أشهر
الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث الأسرى
بعد قرار مدبولي الأخير.. عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة
سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
رياضة

تبدأ من رأس الحربة.. أحمد الطيب يكشف سبب أخطاء دفاع الأهلي

أحمد الطيب
أحمد الطيب

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، على مشاكل خط دفاع النادي الأهلي.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: "اخطاء الاهلى دفاعيّاً (المتكررة) ليست مشكلة مدافعين (خط الظهر) فقط!! هو دفع ملايين. وخلاص !!  هى فى المقام الأول  نتيجة خطأ منظومة دفاعية متكاملة يجب ان تبدأ من اول مهاجم (رأس الحربة) ودى جزء منها يخص اللاعبين من خط الهجوم وخط الوسط (عدم الإحساس بالمسئولية - توفير الجهد والطاقة للجانب الهجومى والتهديف) حيث النجومية والشو، والجزء الأهم هو كفائة المدرب فى تطوير الجوانب الدفاعية للمهاجمين ولاعبى الوسط (فرديّاً و جماعيّاً)  وتفعيل مبدأ الثواب  والعقاب دون تعاطف مع أحد !!!  مش كده ولا إيه؟؟".

ويختتم الأهلى تدريباته، استعدادا لمواجهة ايجل نوار فى الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، وسيكون المران خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذى يضرب الصفوف فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى 8 أيام.

ويفقد الفريق فى مواجهة إيجل نوار، جهود حسين الشحات وأشرف دارى وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد شريف للإصابة، بينما تبدو الأمور غامضة بالنسبة إلى كريم فؤاد الذى عاد للمران الجماعى أمس، ويبدو أنه من الصعب تواجده فى قائمة مواجهة إيجل نوار.


حرص ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى جماهير النادي على تحيتهم له ودعمهم للجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا أداءً مميزًا خلال أول ٦٠ دقيقة وسجلنا هدفين وسيطرنا على مجريات اللعب، لكننا بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للعودة، وبالتأكيد سوف نعمل على علاج الأخطاء وتطوير أنفسنا.. كرة القدم بالنسبة إليَّ هي الفوز، ونخوض مباراة كل ٣ أيام وهو ما يمثل ضغطًا على اللاعبين.

