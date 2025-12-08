قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف السرفيس الحضاري بالصف

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف السرفيس الحضاري بمركز الصف والمُقام على مساحة 6000 م²، وذلك خلال جولته لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

أوضح المحافظ أن الموقف يشمل جميع الخطوط الداخلية والخارجية حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 250 سيارة سرفيس تخدم حركة التنقل من وإلى مدينة الصف في الاتجاهات الخارجية (حلوان – المنيب)، بالإضافة إلى خدمة خطوط القرى شمالًا وجنوبًا داخليًا.

وأضاف المحافظ أن إقامة الموقف الحضاري تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة النقل الجماعي بمركز ومدينة الصف، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.

وتواصل المحافظ مع عدد من المواطنين داخل الموقف للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة لخطوط السير.

وكلف المحافظ اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة سير العمل داخل الموقف بشكل يومي وإزالة اي معوقات أمام المواطنين والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات. 

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظام داخل الموقف، وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات لضمان سهولة تنقل المواطنين وتقديم خدمة حضارية تليق بأهالي الصف.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة مدينة الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة.. الجمعة

جناح مدينة الإنتاج الإعلامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشاط مكثف داخل جناح مدينة الإنتاج الإعلامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

هالة صدقي

هالة صدقي ترد على تعليق عامر عبدالله بسخرية لطيفة: رجّعوا لي قزازتين المية!

بالصور

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد