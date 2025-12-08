بعد حصوله على جائزة أفضل محافظ.. قيادات القاهرة تكرم الدكتور إبراهيم صابر

كرمت قيادات محافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لفوزه بجائزة أفضل محافظ على مستوى الوطن العربى .

كما قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتكريم كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء طارق ابو العطا السكرتير العام المساعد تقديرًا لاسهامهم فى حصول محافظ القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربى كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.