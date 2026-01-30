رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة

أكد شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن التعقيم وتحصين الكلاب، حل موجود، ولكن يحتاج لعشرات السنوات، مشيرا إلى أن الدولة عليها إيجاد حلول عاجلة، عن طريق تجميع الكلاب في مكان واحد واستخدامها في أمور محددة تحت إشراف الدولة.

وقال شهاب عبد الحميد، خلال لقاء له لبرنامج "شكل تاني"، عبر فضائية "صدى البلد2"، أنه ضد قتل الكلاب، مؤكدا ان مصر هي الدولة الوحيدة ي لديها مشكلة الكلاب الضالة، ودول العالم قد تستغل ذلك لصالحها.

وتابع رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن خفض القمامة وحده قد يحل نحو 50% من المشكلة، موضحًا أن أحد الحلول العملية التي تم التوصل إليها هو إنشاء شلاتر أو مراكز إيواء للكلاب الضالة على مستوى كل محافظة، بما يتناسب مع التعداد السكاني فيها.