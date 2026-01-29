بسبب معاكسة فتاة .. حداد يعتدى على سائق بسلاح أبيض بالشرابية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشرابية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول (سائق "مصاب بجرح قطعى بالوجه والرقبة" تم إيداعه أحد المستشفيات لتلقى العلاج ، طرف ثان حداد "مصاب بجرح سطحى بالوجه ، بسبب مشادة كلامية لقيام الأول بمعاكسة شقيقة الثانى تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وتعدى الثانى على الأول بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

أمكن ضبط الطرف الثانى من المشاجرة ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





