بعد تسليمه لمصر عبر الإنتربول .. حكاية استيلاء مستريح السيارات على ملياريّ جنيه

استولى مستريح السيارات على 2 مليار جنيه من المواطنين وهرب بها، وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي الهارب خارج البلاد ..

ونرصد القصة الكاملة لتلك القضية ..

أعدت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أمر قبض دولي والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي للمتهم المعروف إعلاميًا ب«مستريح السيارات» فى الإمارات.

نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كان يشغل منصب رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، وزعم أنه يقوم بشراء سيارات لضحاياه من الخارج عبر شركته وجمع 2 مليار جنيه قبل هروبه، وتم القبض على المتهم .