مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وقالت ليزا مجدي يعقوب، حصلت على الماجستير في العلوم الإجتماعية وأعمل كثيرا في أفريقيا وكرست حياتي لخدمة الناس واعمل طول الوقت في سلسلة الأمل واحاول جلب مرضى من أنحاء العالم وارسالها إلى سلسلة الأمل.

وذكرت أن والدها كان يقضي مع الأسرة عطلة نهاية الأسبوع ويخرجون إلى الحديقة وكان حريص على تخصيص وقت للعائلة.

وسألت منى الشاذلي ابنة مجدي يعقوب قائلة: من كانت له اليد العليا في البيت؟ وأجابت ليزا مجدي يعقوب بأنها الأم لأنها كانت المسئولة عن تربية الأبناء.

وقالت منى الشاذلي: بتسمع كلام مراتك يا دكتور مجدي؟ ليجيب الجراح العالمي: جدا، حيث أنها كانت لديها قواعد يلتزم بها الجميع حتى أنا، وتهتم بصحتي ولو مكنتش سمعت كلامها مكنتش هبقى موجود النهاردة.