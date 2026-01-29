مجدي يعقوب : كنت بنام مع أصحابي على الأرض عشان مفيش فلوس

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وقال يعقوب، في الحلقة، إنه تخرج عام 1957 وبعد مرحلة النيابة ذهب إلى إنجلترا لاستكمال دراسة الطب قائلا "كنت بجمع بين الدراسة والمذاكرة وبين اللعب".

وتابع: كنت بذاكر كتير جدا وبلعب رياضة وسباحة ورياضة الجري، وكنا بنروح السفن في رحلات ونروح مرسى مطروح ونعمل خيمة في البحر وننام ومكنش بيبقى معانا فلوس.

واستكمل: سافرنا بره على السفن وننام على الأرض وكنا بنلف في أوروبا في أتوبيس مع أصحابي، منوها أنه كان يعمل في إنجلترا من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء.

وتابع: زوجتي كانت تقول لي أنت لا ترى أولادك وأنت مهملهم، فذهبت إلى أولادي وقالولي: احنا بنحبك وعارفينك ونفخر بما تقوم به.