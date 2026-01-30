مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور مجدي يعقوب وعدد من أفراد أسرته، في حلقة استثنائية.

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال الحلقة، إن الطب فيه فعلا ما يسمى بالقلب المكسور يمرض فيه صاحبه بدون مرض عضوي، وفيه تحدث صدمة قلبية لعدم وصول الدم بكفاية إلى القلب.

وأضاف أن هذه الحالة تحصل في كل أنحاء العالم، وسببها الحزن الذي يقصر الحياة ولذلك ننصح بأن يحرص الإنسان على أن يكون سعيدا في عمله وحياته فالسعادة هي قرار شخصي ويجب أن يكون هناك سعادة للإنسان.

وذكر أنه في يوم من الأيام كنا نريد نقل قلب ورئتين بواسطة طائرة هليوكوبتر في بريطانيا ولكن وجدنا صعوبة في الطيران بسبب حالة الجو والضباب وساعدتنا الشرطة حتى وصلنا إلى المريض من أجل إنقاذ حياته ووصلنا في الوقت المناسب.

وأكد قائلا: معملتش ده لوحدي كان معايا فريق بيشتغلوا معايا وهما كلهم بيؤمنوا بالرسالة وكلنا كنا مع بعض، مش أنا البطل لوحدي.

