الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، الخميس، أن طهران سترد «فورا وبشكل حاسم» على أي هجوم يطال أراضيها، مؤكدا أن قواعد أمريكية عدة في المنطقة تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.



وأشار العميد محمد أكرمي نيا بشكل خاص إلى حاملات الطائرات الأمريكية، وذلك بعد أيام من انتشار أسطول بحري أمريكي قبالة السواحل الإيرانية.



وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود تقديرات في إسرائيل بأن إيران قد ترد بقوة وبشكل مباشر ضد إسرائيل في حال تعرّضها لضربة أميركية.



من جهته، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده «لا تشعل الحروب»، لكنها «مستعدة للحرب إذا فُرضت عليها»، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة «لكن مع الحاجة إلى ضمانات».



بدوره، توعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي بـ«ردّ ساحق على أي عدوان»، كاشفا عن إلحاق ألف طائرة مسيّرة استراتيجية، مصنّعة محليا، بالأفواج القتالية بناءً على توجيهاته.



في المقابل، لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجوم جديد على إيران، محذرا من أن الوقت ينفد أمام طهران في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري.

وتزامن ذلك مع تعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة، شملت وصول مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدمرات الأميركية المنتشرة إلى ست، إضافة إلى حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى، وفق ما أفاد مسؤول أميركي لوكالة رويترز.