السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
أخبار العالم

سفن حربية وطائرات مقاتلة | ما الأسطول الأمريكي الضخم المتجه إلى إيران؟

الأسطول الأمريكي المتجه إلى إيران
الأسطول الأمريكي المتجه إلى إيران
ناصر السيد

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران امس الأربعاء، بنشره على منصة "تروث سوشيال" أن "أسطولاً ضخماً يتجه إلى إيران".

انهيار الاقتصاد الإيراني

يأتي هذا الانتشار بعد شهر من الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والانهيار الحاد للريال الإيراني، ما أدى إلى احتجاجات سرعان ما تحولت إلى أزمة شرعية للقيادة الدينية في البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس" إن مجموعة الضربات الأمريكية "منتشرة حالياً في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين". 

وأوضحت القيادة المركزية أن مجموعة الضربات تتواجد في المحيط الهندي، وليس في بحر العرب الذي يحد إيران.

بحسب منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأسطول الأمريكي "جاهز ومستعد وقادر على إنجاز مهمته بسرعة، وبقوة إذا لزم الأمر".

الأسطول الأمريكي المتجه إلى إيران

يقود الأسطول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي واحدة من عشر حاملات طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، تُعرف باسم فئة "نيميتز"، وهي أكبر فئة من السفن الحربية في العالم، وفقًا للبحرية الأمريكية، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

يبلغ طول هذه السفن الضخمة 333 مترًا، ويمكنها استيعاب أكثر من 65 طائرة والعديد من منصات إطلاق الصواريخ. تبلغ تكلفة كل سفينة من سفن فئة "نيميتز" العشر الموجودة حاليًا 4.5 مليار دولار، ويمكن لـ"أبراهام لينكولن" استيعاب طاقم يصل إلى 5680 فردًا.

على الرغم من ضخامتها، صُممت هذه السفن العملاقة لتحقيق سرعة استثنائية لفترات طويلة. إذ يمكنها الإبحار بسرعة تزيد عن 30 عقدة، أو 56 كيلومترًا في الساعة (35 ميلًا في الساعة)، وهي سرعة تُمكّنها من المناورة بسرعة لتفادي الهجمات.

حاملات الطائرات الأمريكية

يمكن لحاملات الطائرات أيضاً استضافة أسراب من الطائرات الشبحية، بما في ذلك مقاتلات إف-35 لايتنينغ 2 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، ومقاتلات إف/إيه-18 سوبر هورنت من إنتاج شركة بوينغ، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. 

وقد تحمل أيضاً مئات الصواريخ من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ توماهوك كروز الهجومية البرية، بالإضافة إلى نظام سي سبارو التابع لحلف الناتو، وهو نظام أسلحة مضاد للصواريخ والطائرات.

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن هذا الانتشار مشابه لما شوهد العام الماضي، عندما نُقلت معدات الدفاع الجوي الأمريكية إلى المنطقة تحسباً لرد إيراني على قصف الولايات المتحدة لثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو.

ترافق حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ثلاث مدمرات على الأقل: يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور، المعروفة بأنظمة إطلاق الصواريخ؛ ويو إس إس سبروانس، المزودة بقدرات رادار واستشعار متطورة؛ والغواصة الأمريكية "يو إس إس مايكل مورفي"، وهي نسخة أحدث من "سبروانس".

قد تحمل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" معدات إضافية، مثل نظام "أن/إس إل كيو-25 إيه نيكسي" للتمويه الصوتي، الذي يستخدم الصوت لمنع الطوربيدات تحت الماء من تتبع السفن.

يشير هذا الحشد إلى أن تهديدات ترامب المتكررة بضرب إيران قد تتحول إلى واقع.

