أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يُعد تلف الكلى من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتطور بصمت لسنوات دون أعراض واضحة، قبل أن تبدأ العلامات التحذيرية في الظهور بشكل تدريجي.

أبرز أعراض تلف الكلى

تورم القدمين والوجه واليدين

ويحذر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض الشائعة، لأنها قد تشير إلى تدهور وظائف الكلى ووصول المرض إلى مراحل متقدمة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وبحسب تقرير نشر في موقع المصادر Mayo Clinic، فإن الكلى عندما تفقد قدرتها على تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة، تبدأ مجموعة من الأعراض في الظهور تؤثر على الجسم بالكامل، وتشمل :

ـ نتيجة احتباس السوائل في الجسم بسبب ضعف قدرة الكلى على التخلص من الماء الزائد.

ـ تغيرات ملحوظة في البول

مثل قلة أو زيادة التبول، التبول الليلي المتكرر، أو ظهور رغوة في البول، وهو ما قد يدل على وجود بروتين في البول.

ـ الإرهاق والتعب المستمر

بسبب تراكم السموم في الدم أو الإصابة بفقر الدم الناتج عن انخفاض إنتاج هرمون الإريثروبويتين المسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء.

ـ فقدان الشهية والغثيان

وقد يصاحبه طعم معدني في الفم أو رائحة نفس كريهة نتيجة تراكم الفضلات في الجسم.

ـ ضيق التنفس إما بسبب تجمع السوائل في الرئتين أو نتيجة فقر الدم المرتبط بضعف وظائف الكلى.

ـ الحكة وجفاف الجلد نتيجة اختلال توازن المعادن في الدم، وهي علامة شائعة في المراحل المتقدمة من المرض.

ـ ارتفاع ضغط الدم حيث تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، ويؤدي تلفها إلى صعوبة السيطرة عليه.

ـ اضطرابات النوم

بسبب تراكم السموم في الدم، ما يؤثر على جودة النوم ويزيد من الأرق.

ـ تشنجات وآلام عضلية

نتيجة اختلال مستويات الكالسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى في الجسم.

ـ ضعف التركيز والتشوش الذهني بسبب نقص الأكسجين في الدم وتراكم الفضلات، ما يؤثر على الوظائف الذهنية.

ـ تغيرات مفاجئة في الوزن

سواء بالزيادة بسبب احتباس السوائل أو النقصان نتيجة فقدان الشهية.

ـ آلام في الصدر في الحالات المتقدمة بسبب تراكم السوائل حول القلب، وهي علامة خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بضرورة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تزداد سوءًا، مع إجراء فحوصات تشمل تحليل وظائف الكلى في الدم، تحليل البول، وقياس ضغط الدم، لأن الاكتشاف المبكر يساعد في إبطاء تطور المرض وتجنب الفشل الكلوي.