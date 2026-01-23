من زيارة طبية إلى قضية استغلال.. هيفاء وهبي تلاحق طبيبا

قال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد أحد الاطباء ، بتهمة استغلال صورتها وأدائها الفني دون إذن قانوني.

وأوضح أن الواقعة تعود إلى أبريل 2023، عندما توجهت هيفاء وهبي إلى المركز الطبي للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما.

وأضاف أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون موافقة الفنانة هيفاء وهبي، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد حافظ أن ما جرى يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، مشيرًا إلى أن هيفاء وهبي طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون استجابة.