بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
من زيارة طبية إلى قضية استغلال.. هيفاء وهبي تلاحق طبيبا

كريم ناصر

قال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد أحد الاطباء ، بتهمة استغلال صورتها وأدائها الفني دون إذن قانوني.

وأوضح أن الواقعة تعود إلى أبريل 2023، عندما توجهت هيفاء وهبي إلى المركز الطبي للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما.

وأضاف أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون موافقة الفنانة هيفاء وهبي، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد حافظ أن ما جرى يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، مشيرًا إلى أن هيفاء وهبي طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون استجابة.

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

أنواع الخبز

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

خالد الصاوى

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

كمال أبو رية

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

