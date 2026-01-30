قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

محمد يحيي

أظهر سعر أقل أعيرة الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 داخل محلات الصاغة.

أدني عيار 

وتضمن أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأقل سعر ذهب

وبلغ آخر تحديث لأدني  سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4966 جنيه للبيع و 5 آلاف جنيه للشراء.

استقرار الذهب

شهد سعر المشغولات الذهبية داخل السوق المصرية، ثباتًا من دون أي تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026.

استقرار المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر استقرارا مع بدء تداولات صباح اليوم، بعد زيادة غير مسبوقة على أساس أسبوعي سجلها أمس الخميس.

صعود كبير

واستمر ارتفاع سعر الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي معوضًا بذلك خسائره التي شهدها في الشهر الماضي، مسجلًا نموا بقيمة 110 جنيه في الجرام الواحد على الأقل 

صعود جديد

وخلال الأسبوع الماضي وحتي أمس وصل معدل ارتفاع سعر جرام الذهب بأكثر من 300 جنيه على الأقل للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له بلغ 7450 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 8514 جنيه للبيع و 8571 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيه للبيع و 7500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيه للبيع و 6428 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4966 جنيه للبيع و 5 آلاف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 59.6 ألف جنيه للبيع و 60 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5523 دولار للبيع و 5524 دولار للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب موجة صعودها القوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم ، مدفوعة بتصاعد التقلبات العالمية واستمرار الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات.

وتعتبر الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعار الذهب أدت إلى طفرة غير مسبوقة في الطلب، تسببت في إرباك ملحوظ داخل السوق المحلية، موضحًا أن مستويات الطلب الحالية تجاوزت القدرات التشغيلية للمصانع والشركات العاملة في القطاع.

كما أن الإقبال بات يتركز بشكل أساسي على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار، في مقابل تراجع واضح في الطلب على المشغولات، الأمر الذي فرض ضغوطًا متزايدة على مصانع السبائك، ودفع بعض المنتجين إلى تعديل جداول التسليم. ولفت إلى أن فترات التسليم التي كانت لا تتجاوز يومًا أو يومين امتدت حاليًا إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع مع تصاعد الطلب.

كما أن هذه التطورات تعكس حالة من الضغط الحقيقي داخل سوق الذهب، وقد تتطور إلى أزمة أوسع حال استمرار تكدس الطلب على منتجات الادخار، بما يفاقم من الاختناقات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.

