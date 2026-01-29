اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص

كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل إنشاء متحفه الخاص، موضحًا أن المكان الذي تحول إلى متحف لم يكن في الأساس على هذا النحو من الاتساع أو التجهيز، بل كان قديمًا ومحدود المساحة، إلا أن الفكرة تطورت تدريجيًا حتى انقلبت إلى مشروع ثقافي وفني متكامل.

خلق حوار بصري

وأوضح فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن اللوحات كانت موجودة بالفعل منذ البداية، لكن طريقة التفكير في عرضها تغيرت مع الوقت، مؤكدًا أن المتحف لا يقوم فقط على جمع الأعمال الفنية، بل على خلق حوار بصري بينها داخل الفراغ.

الفراغات وطريقة توزيع اللوحات

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن لكل متحف سمات خاصة تميّزه، وهذه السمات لا تتجسد فقط في الأعمال المعروضة، بل في الفراغات وطريقة توزيع اللوحات، موضحًا أن وضع كل لوحة في مكانها الصحيح أمر بالغ الأهمية، لأن اللوحات «تتحاور مع بعضها البعض».



وأضاف أن هناك العديد من المتاحف العالمية لا تزال تتأمل وتبحث في أفضل الطرق لعرض الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن أي خطأ في التوزيع أو الترتيب قد يخلق إحساسًا غريبًا لدى المتلقي ويفقد العمل جزءًا من قيمته الفنية.



وأكد فاروق حسني أنه قام بجلب كل ما استطاع من لوحاته الخاصة من منزله ووضعها داخل المتحف، إيمانًا منه بأن هذه الأعمال يجب أن تُعرض في سياق فني متكامل، لا أن تظل حبيسة الجدران.

عالم الفن التشكيلي

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن بعض الأحداث التي مر بها دفعته إلى التخلي عن منطقة كان بها نشاط كبير، وهو ما شكّل نقطة تحول في مسار المكان، وأسهم في إعادة تشكيله ليصبح متحفًا يحمل رؤيته الفنية ويعكس تجربته الممتدة في عالم الفن التشكيلي.