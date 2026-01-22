مصطفى بكري يكشف تفاصيل حصول فاروق حسني على جائزة joy award

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق، وخلال تسليمه جائزة “joy award” أكد أن التكريم يعبّر عن تقدير حقيقي لمسيرته الفنية والثقافية، قائلًا إن الجائزة هي من تتشرف به.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، معتبرًا أن هذا التكريم يعكس رؤية ثقافية تحترم الفن وتواكب نهضة المملكة العربية السعودية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما تشهده الرياض يرسّخ مسارًا ثقافيًا ممتدًا بين القاهرة والرياض، ويعزز التعاون الإبداعي المستمر بين البلدين.