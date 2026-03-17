مسلسل بيبو.. هالة صدقي تعلن الحرب المكشوفة على كزبرة ووالدته

بدأت المؤامرات في مسلسل بيبو تحدث في السر، حيث قامت إنعام (هالة صدقي) بمواجهة بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة) أخيرًا وأخبرته بأن لديه أسبوع ليرحل عن الصعيد ومصر تمامًا ولا يراه أبوه أبدًا، أو ستجعل حياته وحياة والدته جحيمًا.

وهددت إنعام بيبو بشكل مباشر، بأنها ستقوم بحبس والدته (زينة منصور) في السجن بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بعد أن نسبت بيبو منذ 25 سنة إلى رجل آخر غير والده، وهو ما أثار خوف بيبو.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.