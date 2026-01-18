كان له أيادي بيضاء على الثقافة المصرية.. عمرو أديب يعلق على فوز الدكتور فاروق حسني بجائزة joy award



أكدالإعلامي عمرو أديب، أن جوائز joy awards كرمت الوزير فاروق حسني وزير الثقافة المصرية الأسبق، مشيرا إلى أن هذا التكريم يدل على قوة العلاقات المصرية السعودية ومدى إهتمام منظمي هذا الحفل تكريم للثقافة المصرية وتكريم لشخصية قدمت الكثير.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الوزير فاروق حسني متأثرا بالتكريم والمسرح كله وقف يسقف لفاروق حسني، وهو الوزير الذي كان له أيادي بيضاء على الثقافة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الوزير فاروق حسني أكد على أن العلاقة المصرية السعودية هي علاقة عميقة وجميلة ولها معنى كبير وفاروق حسني أكد على سعادته بهذا الأمر.