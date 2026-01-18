عمرو أديب: حياتي الشخصية خط أحمر .. وشغلي في البرنامج قابل للنقد

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الجدل المثار مؤخرًا بشأن أنباء طلاقه من الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا أن حياته الشخصية خط أحمر ولا شأن للجمهور بها.

وقال عمرو أديب أديب خلال لقاء له مع الإعلامية إنجي علي، على هامش حفل Joy Awards:«كل اللي ليك عندي شغلي برا، ده أنت ملكش دعوة بيا خالص، زي أي بني آدم. أي حاجة بقولها في البرنامج قابلة للنقد أو الشتيمة والتجريح، لكن حياتي أنت ملكش دعوة بيها».

وأضاف منتقدًا هوس السوشيال ميديا والترند:

«اللي عايز مننا حاجة يركز على شغلنا، ده لا علاقة له بالترند… بقى عندنا لعنة العداد بتاع اللايك والشير».

وأكد عمرو أديب أن الجمهور ينبغي أن يركز على المحتوى الإعلامي وأعماله، وليس على تفاصيل حياته الخاصة، مشددًا على ضرورة احترام خصوصيته الشخصية.