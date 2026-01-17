بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة

علق الإعلامي عمرو أديب، عن انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة.



واضاف عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد اجتمعت وهذا يعني ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد اكتملت وهذه اللجنة بديل عن حماس وعن أي طرف موجود هناك وتدير القطاع بشكل واضح.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه جاء الوقت لتحرك الأمور في قطاع غزة ونبدأ في عودة الحياة بشكل طبيعي في قطاع غزة.



وأكمل عمرو أديب، أن هذا يعني أن الحل العربي تحقق على الأرض وهى لجنة عربية فلسطينية تدير الأرض، ووما انتظرناه تحقق ونأمل أن تسير الأمور بسلام وسلاسة وتسير كما ينبغى.

