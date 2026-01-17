عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين

علق الإعلامي عمرو أديب، على الخطاب الرسمي الذي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عمرو أديب ، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هذه الرسالة من أهم الرسائل المتبادلة في علاقة الرئيسين ببعضهما البعض منذ بداية الولاية الثانية لترامب».

وأضاف عمرو أديب ، أن الرسالة مهمة جدًا لكن ما سيحدث بعد ذلك يظل أمرًا معقدًا جدا ولا يعني الآن حل المشكلة مع إثيوبيا فيما يخص أزمة سد النهضة.

وأوضح أديب، أن تحركات مصر في المنطقة الداعمة للاستقرار تجعل أصدقاءها وشركاءها على مستوى العالم يحرصون على مساعدة مصر لمواجهة أي أزمة أو مشكلة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتجلى بالذكاء، ويعرف أن قضية المياه هي القضية الأولى والجوهرية لمصر في ظل التعنت الذي تمارسه إثيوبيا.

وتوقع عمرو أديب، صدرو بيان من الجانب الإثيوبي في وقت قريب للغاية للتعليق على رسالة واشنطن بشأن الاستعداد للعب دور الوساطة مجددا إزاء ملف سد النهضة.