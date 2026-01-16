الخدمات الجوية.. مصر للطيران تحقق أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة خلال 2025

شهد عام 2025 طفرة نوعية في مسيرة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.

مصر للطيران الأولى أفريقيا في تقديم وجبات الركاب

وشهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة في تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

أولًا: على مستوى التميز المؤسسي وتعزيز الصورة الذهنية للشركة، حققت مصر للطيران للخدمات الجوية، المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية وفق تقييم Skytrax 2025.

وأطلقت مصر للطيران، علامة تجارية جديدة للاستراحات والكافيتريات بجميع المطارات الداخلية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، وقامت بتصوير فيلم دعائي احترافي يعكس القدرات التشغيلية للشركة وكفاءة الموارد البشرية، ويعزز حضورها المؤسسي إقليميًا ودوليًا.

زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة 50%

ثانيًا: على مستوى تطوير البنية التحتية والطاقة الانتاجية، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع مرافق الشركة وفق أحدث المعايير الفنيه والهندسية المعتمدة، وأجرت الشركة توسعات في المخازن القائمة وتم إنشاء مخازن جديدة وثلاجات تبريد مما أدى الى زيادة السعات التخزينية بما يضمن سلامة وتحسين منظومة التخزين والتداول وجودة وسلامة المواد الغذائية.

سهير موسى رئيس مصر للطيران للخدمات الجوية

وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بزيادة وتطوير رصيف استلام المواد والخامات ليستوعب أكبر عدد من عربات الموردين فى وقت واحد دون التأثير على سير العمل، إضافة إلى ذلك تم تصميم وتنفيذ واٍحلال وتجديد كامل للمطبخ العام (المنطقة الاٍنتاجية) مع إجراء توسعات شاملة وفقا احدث النظم العالمية وبما يتماشى مع مواصفات أكبر شركات الكيترنج المعمول بها في أفضل مطارات العالم واستحداث نظام تعقيم متكامل للعاملين.

وأجرت مصر للطيران، تحديثات وتطويرات على معدات المطبخ بالكامل باستخدام أحدث التقنيات والمعدات الحديثة بما يحقق طاقة انتاجية تصل إلى 45 ألف وجبة يوميًا وبزيادة قدرها 50% من الطاقة الانتاجية السابقة. وتم استلام (4) عربة نقل أغذية حديثة، وجارٍ توريد (14) سيارة أخرى حتى عام 2027.

محطة متكاملة لمكافحة الحرائق

وأنشأت مصر للطيران مبانٍ إدارية جديدة وتحديث شامل للمكاتب الإدارية، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى إنشاء محطة متكاملة لمكافحة الحريق وفق اشتراطات الحماية المدنية المعتمدة، فيما تم تطوير القاعات التدريبية واعتماد قاعة التدريب من سلطة الطيران المدني المصري، وأجرت تطوير شامل لفندق الترانزيت ( بنية تحتية / أثاث / مفروشات /.....) وزيادة عدد الغرف .

وعلى مستوى التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية، أنهت مصر للطيران للخدمات الجوية تطبيق نظام ERP المتكامل لإحكام الرقابة المالية والإدارية ورفع كفاءة الأداء، وأجرت ميكنة جميع العمليات المالية والإدارية والتشغيلية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل Digitalization، فيما تم إنشاء أرشيف إلكتروني متكامل وتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

ورفعت مصر للطيران عدد كاميرات المراقبة من 147 إلى 400 كاميرا بجميع مواقع الشركة، وتم تطوير نظم الرقابة والسيطرة بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية.

وعلى مستوى تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء، نفذت العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في (سلامة الغذاء - أخلاقيات وسلوكيات التشغيل)، فيما تم تنفيذ الدورات الإجبارية المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري، وأيضا تنفيذ حملات توعية مستمرة للعاملين بإدارة الإنتاج للحفاظ على جودة وسلامة الوجبات.

زي موحد لمضيفات الاستراحات

وصممت مصر للطيران للخدمات الجوية، زيا موحدا جديدا لمضيفات الاستراحات؛ بما يعكس الهوية المؤسسية الحديثة.

وطورت مصر للطيران للخدمات الجوية، المنتجات والخدمات التموينية، وتم التعاقد مع شيف تنفيذي أجنبي للارتقاء بمستوى الوجبات المقدمة وتحسين التجربة الغذائية للركاب.

كما تم تطوير منظومة المناقصات ونجاح الإجراءات التحفيزية، ما أسهم في جذب نحو 75% من الموردين للمشاركة الفعالة.

وأنتجت مصر للطيران 17,500,000 مليون وجبة خلال عام 2025، وتم تطوير منظومة الاستراحات الأرضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة

أما عن الإنجازات المالية وتعظيم العائد، حققت مصر للطيران للخدمات الجوية، أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة، بنسبة نمو بلغت 170% عن العام المالى السابق، حيث تم توطين تصنيع بعض الخامات محليًا بما أسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وقامت مصر للطيران بتفعيل نشاط إعادة تدوير المخلفات وتقليل الفاقد التشغيلي وتحسين كفاءة الإنفاق، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة تمهيدًا للتوسع في خدمات الرحلات منخفضة التكاليف.

على مستوى التوسع الدولي والشراكات الاستراتيجية، قامت مصر للطيران للخدمات الجوية، للتوسع فى عقود التموين مع شركات طيران عالمية من بينها: (نورد ويند الروسية – إيروفلوت الروسية - الخطوط الجوية الكورية - الخطوط الجوية الجزائرية - شركة Red Sea )، حيث وصلت الشركات المتعاقدة (16 ) شركة طيران و (11) وكيل خدمة

قدمت مصر للطيران خدمات تموينية لطائرات رئاسية لبعض الدول، فضلا عن تقديم خدمات تموينية للرحلات الخاصة والشركات العالمية ضمن إطار شراكات استراتيجية.

وفازت مصر للطيران للخدمات الجوية خلال 2025، بمناقصات دولية والمشاركة في مناقصات إقليمية، وتم توقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية.

ويعكس حصاد عام 2025 النقلة النوعية التي حققتها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتي جاءت تتويجًا لاستراتيجية تطوير متكاملة بدأت ملامحها مع بداية هذا العام ، واستطاعت خلال عام واحد تحقيق قفزات غير مسبوقة في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمات.

وقد أسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ مكانة الشركة كإحدى الكيانات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي، وتعزيز ثقة الشركاء والعملاء، والالتزام الكامل بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والاستدامة.

وعلى مستوى الاعتمادات الدولية، جدت مصر للطيران للخدمات الجوية، شهادتي ISO22000:2018 وISO9001:2015 ، لضمان سلامة الغذاء وجودة العمليات في جميع مراحل الإنتاج، وجارى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للحصول على شهادة FSSC، وحققت مصر للطيران، معادلة الالتزام الكامل بمتطلبات كل من IATA وECAA، والمعايير الدولية.

كما تم تحديث اجراء الجودة بشكل دورى يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، فيما تم تحقيق الآهداف الخاصة بتنفيذ المراجعات الداخلية، وإعداد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIS) )الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.