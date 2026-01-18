أحلام العصارى .. لقطة نادرة تجمع باسم يوسف وعمرو أديب وعمرو مصطفى

شارك الإعلامي باسم يوسف متابعيه صورة جمعته بالإعلامي عمرو أديب والملحن عمرو مصطفى، وذلك أثناء حضورهم حفل Joy Awards 2026، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

ونشر باسم يوسف الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، وعلّق عليها قائلًا:«أنا وعمرو وعمرو.. أحلام العصارى في joyawards2026».

وكان قد نشر الإعلامي باسم يوسف، صورة جمعته بالإعلامي محمود سعد، ما أثار فضول الجمهور وبدأ التخمينات حول الصدفة التي جمعت الثنائي والمكان الذي التقيا فيه.

وعلق باسم يوسف علي الصورة قائلا: "حزروا فزروا، إحنا فين؟ Guess where we are ؟