البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير

حسمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الجدل الدائر حول مستقبل أسطورة مانشستر يونايتد، رايان جيجز، مؤكدة رسميًا عدم إدراجه ضمن قائمة أعضاء قاعة مشاهير البريميرليج خلال الفترة الحالية.

وكان من المنتظر أن يكون جيجز أحد أول الأسماء التي يتم تكريمها في قاعة المشاهير إلى جانب الهداف التاريخي آلان شيرر، قبل أن يتأجل حفل التدشين الأول الذي كان مقررًا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومع إقامة الحدث لاحقًا في 2021، وقع الاختيار على تييري هنري بدلًا منه، في ظل القضايا القانونية التي ارتبط اسمه بها آنذاك.

وجاء هذا القرار على خلفية توقيف جيجز سابقًا بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة كيت جريفيل وشقيقتها، وهي القضية التي أدت إلى استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب ويلز.

ورغم إسقاط تهمة السلوك القهري والسيطرة في يوليو 2023 عقب قرار جريفيل عدم إعادة المحاكمة، إلا أن تلك الوقائع ألقت بظلالها على صورته العامة.

ويُعد رايان جيجز واحدًا من أبرز أساطير الدوري الإنجليزي، حيث أمضى مسيرته الكروية كاملة بقميص مانشستر يونايتد، محققًا سجلًا استثنائيًا من البطولات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة، إلى جانب 4 ألقاب لكأس إنجلترا، و3 ألقاب لكأس الرابطة، فضلًا عن الفوز بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين.