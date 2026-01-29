جوارديولا يوجّه رسالة إنسانية لدعم أطفال غزة بفعالية خيرية في برشلونة

شارك بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في فعالية خيرية أُقيمت على مسرح مدينة برشلونة تحت عنوان “Act x Palestine”، حيث وجّه كلمة مؤثرة عبّر خلالها عن تضامنه مع أطفال غزة.

وظهر جوارديولا خلال الفعالية مرتديًا الكوفية الفلسطينية، وافتتح حديثه بتحية الحضور، قبل أن يوجّه انتقادات حادة لأصحاب القرار، معتبرًا أنهم يدفعون بشباب أبرياء إلى صراعات دامية، بينما يظلون بعيدين عن تبعاتها، مستفيدين من حياة الرفاهية والأمان.

وأكد المدرب الإسباني، في كلمته، أن الضحايا الحقيقيين هم الأبرياء الذين يدفعون ثمن قرارات لا يشاركون في صنعها، مشددًا على البعد الإنساني للقضية وضرورة تحمّل المسؤولية الأخلاقية تجاه المدنيين.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن جميع التبرعات التي جُمعت خلال الحدث ستُخصص لدعم مشاريع إنسانية وشعبية داخل فلسطين، في إطار تقديم المساعدات للمتضررين وتعزيز الجهود الإغاثية.