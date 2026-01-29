قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد مرعب .. طائرة تواصل رحلتها إلى لندن بعد سقوط إطارها في لاس فيجاس
أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
بهلول جابهم من المحافظات ودخّلهم السجن | جريمة صادمة في البحر الأحمر
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
جوارديولا يوجّه رسالة إنسانية لدعم أطفال غزة بفعالية خيرية في برشلونة

حمزة شعيب

شارك بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في فعالية خيرية أُقيمت على مسرح مدينة برشلونة تحت عنوان “Act x Palestine”، حيث وجّه كلمة مؤثرة عبّر خلالها عن تضامنه مع أطفال غزة.

وظهر جوارديولا خلال الفعالية مرتديًا الكوفية الفلسطينية، وافتتح حديثه بتحية الحضور، قبل أن يوجّه انتقادات حادة لأصحاب القرار، معتبرًا أنهم يدفعون بشباب أبرياء إلى صراعات دامية، بينما يظلون بعيدين عن تبعاتها، مستفيدين من حياة الرفاهية والأمان.

وأكد المدرب الإسباني، في كلمته، أن الضحايا الحقيقيين هم الأبرياء الذين يدفعون ثمن قرارات لا يشاركون في صنعها، مشددًا على البعد الإنساني للقضية وضرورة تحمّل المسؤولية الأخلاقية تجاه المدنيين.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن جميع التبرعات التي جُمعت خلال الحدث ستُخصص لدعم مشاريع إنسانية وشعبية داخل فلسطين، في إطار تقديم المساعدات للمتضررين وتعزيز الجهود الإغاثية.

