كيف تحتسب الجوائز المالية في دوري أبطال أوروبا؟

تُعد الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا من أبرز مصادر الدخل للأندية المشاركة، حيث يعتمد توزيع العوائد على عدة بنود، يأتي في مقدمتها الأداء داخل الملعب، إلى جانب حقوق البث والتاريخ الأوروبي للنادي.

عوائد النتائج والمشاركة

بعيدًا عن بند حقوق البث المرتبط بكل دولة، يحصل كل نادٍ على مكافآت ثابتة ومباشرة بناءً على نتائجه في البطولة، وجاءت كالتالي:

2.1 مليون يورو عن كل فوز.

750 ألف يورو عن كل تعادل.

18.6 مليون يورو مكافأة المشاركة في الدور الرئيسي.

11 مليون يورو مكافأة التأهل إلى دور الـ16، حيث يحصل النادي على مليون يورو للتأهل إلى الملحق، ثم 10 ملايين يورو إضافية في حال العبور رسميًا إلى ثمن النهائي.



تحصل الأندية على 250 ألف يورو عن كل مركز في ترتيب مرحلة الدوري، بحيث يحصل صاحب المركز الأخير على 250 ألف يورو، ويزيد المبلغ تدريجيًا كلما تقدم الترتيب، ليحصل صاحب المركز قبل الأخير على 500 ألف يورو، وهكذا حتى قمة الترتيب.

عامل التاريخ الأوروبي

يشمل نظام التوزيع بندًا إضافيًا يعتمد على النقاط التاريخية والإنجازات الأوروبية للأندية خلال آخر عشر سنوات، حيث تحصل الأندية صاحبة التاريخ الأقوى في البطولات القارية على مكافآت أعلى.

مكاسب الأندية الإنجليزية حتى الآن

ووفقًا للأرقام الحالية، جاءت مكاسب الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول: 97 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني).

مانشستر سيتي: 97 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني).

أرسنال: 96 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني).

تشيلسي: 92 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني).

توتنهام هوتسبير: 85 مليون يورو (73 مليون جنيه إسترليني).

نيوكاسل يونايتد: 54 مليون يورو (47 مليون جنيه إسترليني).

ويعكس هذا النظام حجم العوائد الضخم الذي تحققه الأندية من المشاركة القارية، خاصة مع الجمع بين الأداء، الترتيب، والتاريخ الأوروبي.