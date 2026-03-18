تكليف اللواء وئام عبدالله بالعمل مساعدا لشئون هيئة الأوقاف المصرية

في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المتميزة، أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف السيد اللواء / وئام عبد الله عبد الحميد سويلم، بالعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية.

ويأتي هذا القرار دعمًا لجهود وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصولها، ويسهم في تحقيق رسالتها التنموية.

كما أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مديرًا لمديرية أوقاف السويس بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14 مارس 2026م.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مدير مديرية أوقاف السويس - بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف القاهرة بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام.

