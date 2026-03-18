كاراجر: قرار الكاف يسيء لبطولة أمم إفريقيا

قال كاراجر خلال تصريحات تليفزيونية إن المنتخب السنغالي تُوج باللقب بالفعل عقب فوزه في المباراة النهائية، واحتفلت الجماهير واللاعبون بالكأس وسط أجواء فرح كبيرة، قبل أن يفاجأ الجميع بإعلان فوز المغرب بنتيجة 3-0.



وأضاف: "هل يمكن تخيل هذا المشهد؟ السنغال تحتفل بالكأس واللاعبون يرفعونه، ثم يقال لهم لاحقًا إن المغرب هو الفائز. هل هذا أمر جاد؟".



وتابع نجم ليفربول السابق أن مثل هذا السيناريو لا يمكن أن يحدث في البطولات الكبرى بأوروبا، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس الأمم الأوروبية، مؤكدًا أنه من غير المنطقي منح اللاعبين الميداليات والاحتفال باللقب ثم تغيير النتيجة لاحقًا.



وواصل كاراجر انتقاده قائلًا إن ما حدث يبدو "جنونيًا"، متسائلًا عن حالة الارتباك التي قد يعيشها اللاعبون في غرف الملابس، حيث يبكي لاعبو السنغال بينما لا يعرف لاعبو المغرب كيف يتعاملون مع الموقف أو من يحمل الكأس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى يمثل "مهزلة"، مشددًا على أن حسم البطولات يجب أن يكون داخل الملعب وليس عبر القرارات الإدارية، مضيفًا أن الاحتفال بالكأس في يوم ثم فقدانه في اليوم التالي أمر يضر بصورة البطولة.