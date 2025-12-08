انضمام محافظة القاهرة إلى شبكة مدن التعلم باليونسكو

أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن سعادته بانضمام مدينة القاهرة إلى شبكة مدن التعلم باليونسكو، الذى جاء اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الدولة في دعم التعلم مدى الحياة من خلال التراث ، وتعزيز الابتكار ، وتقوية الروابط المجتمعية ، وزيادة فرص التمكين، وتحسين جودة الحياة ، وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات ، وورؤساء الأحياء ، وعدد من قيادات المحافظة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن موقع الشبكة العالمية التي تضم ٤٢٥ مدينة من ٩١ دولة وصف القاهرة بأنه "عاصمة مصر و مركزها الثقافي، تجمع بين التراث و التطور الحديث في مركز حضري متنوع يضم أكثر من ١٠ ملايين نسمة".

وثمن محافظ القاهرة المجهودات المبذولة من قبل المحافظة في شأن تطوير التعلم من خلال التراث بهدف تحسين جودة الحياة ، مشيدًا بدور كلا من وزارة التنمية المحلية ، واللجنة الوطنية لليونسكو في التقييم الوطني لاختيار أفضل الملفات المقدمة بعد عملية التقييم الدقيقة.