رسالة وليس سبوبة.. شريف إكرامي يوجه رسالة للإعلاميين

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز رسائل إلى الإعلاميين الرياضيين.

وقال شريف إكرامي، خلال حواره في بودكاست: “كفاية طرح خاطئ لقضايا مفيش فيها أي فائدة إلا الاستفزاز وغضب الجمهور أو إنك تسخن الضيوف على بعض”.

وتابع: “أنا مش بعمل البرامج دي عشان أسلي الناس، أنا بعمل عشان ابني وعي وأناقش قضية وعشان اطرح قضية لها علاقة بالواقع، لكن الطرح اللي بيسخن الجمهور على بعض أو يسخن الضيوف على بعض بيعمل حالة من الاحتقان”.

وأضاف: “انتوا مش شايفين ده بيأثر على الجمهور إزاي؟ انتوا مش شايفين ده، ولا الغاية تبرر الوسيلة".

وأختتم: “من وجهة نظري الإعلام رسالة مش شغلانة، طول ما الناس بتتعامل معاه على أنه شغلانة وسبوبة هيفضل الواقع ده”.