تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود في دوري روشن.. إنزاجي يعوض غياب نونيز وليوناردو يبدأ أساسياً

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل الزعيم لمواجهة نظيره الأخدود، في المباراة المقررة مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

غيابات مؤثرة تضرب الهلال

ويفتقد الهلال في لقاء الليلة خدمات مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة شعر بها خلال مران الأمس، ليغيب عن الفريق في مواجهة الأخدود.

كما يغيب البرتغالي جواو كانسيلو لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وهو ما دفع الجهاز الفني لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية، ليشارك أساسيًا اليوم.

تشكيل الهلال أمام الأخدود

جاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – حمد اليامي

خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – ناصر الدوسري

خط الهجوم: كايو سيزار – ماركوس ليوناردو – سالم الدوسري

موقف الفريقين في جدول الدوري

الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد 3 جولات، فيما يبحث الأخدود عن أول نقاطه هذا الموسم، حيث لا يزال في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.