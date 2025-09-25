قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود في دوري روشن.. إنزاجي يعوض غياب نونيز وليوناردو يبدأ أساسياً

إسلام مقلد

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل الزعيم لمواجهة نظيره الأخدود، في المباراة المقررة مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

غيابات مؤثرة تضرب الهلال

ويفتقد الهلال في لقاء الليلة خدمات مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة شعر بها خلال مران الأمس، ليغيب عن الفريق في مواجهة الأخدود. 

كما يغيب البرتغالي جواو كانسيلو لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وهو ما دفع الجهاز الفني لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية، ليشارك أساسيًا اليوم.

تشكيل الهلال أمام الأخدود

جاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – حمد اليامي
خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – ناصر الدوسري
خط الهجوم: كايو سيزار – ماركوس ليوناردو – سالم الدوسري

موقف الفريقين في جدول الدوري

الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد 3 جولات، فيما يبحث الأخدود عن أول نقاطه هذا الموسم، حيث لا يزال في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.

هاني فرحات رفقة انغام
اضطرابات النوم
الشيبسي
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

