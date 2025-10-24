قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
كلاسيكو النار في جدة.. بنزيما يعود لقيادة الاتحاد وإنزاجي يراهن على هجوم الهلال

إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث يشتعل الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة عنوانها الإثارة والندية بين اثنين من أعتى الفرق في الكرة السعودية.

يدخل الاتحاد المباراة باحثًا عن استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة جعلته يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارة، بينما يسعى الهلال لتعزيز انطلاقته القوية في المركز الخامس برصيد 11 نقطة دون أي هزيمة بعد 3 انتصارات وتعادلين.

عودة بنزيما تمنح العميد الأمل

شهدت قائمة الاتحاد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليشكل مع موسى ديابي ومحمدو دومبيا ثلاثيًا هجوميًا ناريًا.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي:

حامد الشنقيطي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، وماريو ميتاي.

خط الوسط: يعتمد كونسيساو على الثلاثي نجولو كانتي، فابينيو، وحسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ومحمدو دومبيا.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، وناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، وداروين نونيز.

