كلاسيكو النار في جدة.. بنزيما يعود لقيادة الاتحاد وإنزاجي يراهن على هجوم الهلال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث يشتعل الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة عنوانها الإثارة والندية بين اثنين من أعتى الفرق في الكرة السعودية.

يدخل الاتحاد المباراة باحثًا عن استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة جعلته يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارة، بينما يسعى الهلال لتعزيز انطلاقته القوية في المركز الخامس برصيد 11 نقطة دون أي هزيمة بعد 3 انتصارات وتعادلين.

عودة بنزيما تمنح العميد الأمل

شهدت قائمة الاتحاد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليشكل مع موسى ديابي ومحمدو دومبيا ثلاثيًا هجوميًا ناريًا.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي:

حامد الشنقيطي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، وماريو ميتاي.

خط الوسط: يعتمد كونسيساو على الثلاثي نجولو كانتي، فابينيو، وحسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ومحمدو دومبيا.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، وناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، وداروين نونيز.