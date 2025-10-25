أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

أثارت واقعة صفع رجل مسن من قِبل أحد الأشخاص بمحافظة السويس موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شابًا قوي البنية يعتدي على رجل عجوز بالضرب والإهانة أمام المارة.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي يعمل صاحب محل ملابس، وكانت قد وقعت المشادة مع الرجل المسن نتيجة تأجير وحدة سكنية.



تفاصيل واقعه التعدي علي مسن السويس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على رجل مسن أمام المارة، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

ويظهر في الفيديو مالك المنزل وهو يوجه صفعات وضربات متكررة إلى وجه الضحية المسن، بينما علت صرخات ابنته التي حاولت التدخل لإنقاذ والدها وهي تستغيث بالأهالي قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".

وفي أعقاب انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتهم.