ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بواقعة التعدي على مسن وصفعه بمحافظة السويس بسبب خلافات بينهم علي الإيجار.

قال مصدر أمني أن الواقعة حدثت في محافظة السويس وتحديدا في حي الجناين، مشيرا إلى أنه بعد فحص الفيديو تم تحديد هوية الشاب الذي اعتدى على المسن، وتم ضبطه للتحقيق معه في الواقعة.

تفاصيل واقعة صفع مسن بالسويس

وأثار مقطع فيديو متداول من محافظة السويس ، حالة من الغضب والاستياء ، بعد أن وثّق لحظات تعدي و صفع رجل مسن من قِبل مالك عقار ، في محاولة لإجباره المسن المستأجر على ترك الوحدة السكنية .

ويظهر الفيديو، مالك العقار وهو يصفع رجل عجوز داخل منزله، بينما ترتفع صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة بالأهالي لإنقاذ والدها قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".



كما نشرت نجله العجوز فيديو الواقعة و علقت كاتبة:احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة و مريض قلب و سكر و بيغسل كلى، ، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وانا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.





لقطات من فيديو الواقعه