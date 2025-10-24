إصابة شخص في حادث تصادم دراجة بخارية بطوخ

أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية عند مزلقان بلتان بالطريق البطيء بمركز طوخ ، تم نقل المصاب لمستشفى قها التخصصي، وتحرر محضر يالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بمركز شرطة طوخ بلاغًا بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية عند مزلقان بلتان بالطريق البطيء.

وأسفر الحادث، عن إصابة أحد المواطنين، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصاب يدعى عمر خ ، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بقرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، وقد أسفر الحادث عن اشتباه كسر في الساق اليمنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.