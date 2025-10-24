قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زوج ابنة الشاعر محمد حمزة: كنت أعيش معه وكان يحدثني عن شادية وعبدالحليم

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف عماد اسماعيل أحد أفراد عائلة الشاعر الكبير محمد حمزة عن ذكريات خاصة جمعته به، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بذوق فني رفيع وسماع دقيق للأغاني، قائلاً:"الشاعر محمد حمزة كان حمايا، وأنا كنت سميع كويس، ومكنتش بسيبه، كنا عايشين في نفس البيت وكنت دايمًا قريب منه."

حكايات عن شادية وعبدالحليم حافظ

وأضاف خلال برنامج معكم مع مني الشاذلي أن الشاعر الكبير كان كثير الحديث عن كواليس تعاونه مع كبار نجوم الغناء مثل شادية وعبدالحليم حافظ، موضحًا:"كان بيقعد يحكيلي إزاي كان بيتعامل مع شادية وعبدالحليم، وإزاي كانت بتتولد الأغنية من أول فكرة لحد ما تبقى جاهزة."

بيت ممتلئ بالموسيقى والذكريات

واختتم حديثه قائلاً إن الموسيقى كانت جزءًا من الحياة اليومية في بيت محمد حمزة، قائلاً:"كان عندي الراديو في البيت، والأغاني دايمًا شغالة… صوت الفن كان موجود طول الوقت، وده خلاني أحب الطرب وأقدّر الكلمة الجميلة."

عماد اسماعيل الشاعر الكبير محمد حمزة الشاعر محمد حمزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

أحمد مالك عن فيلم "كولونيا" : بحب أنوع أعمالي وأهتم بالقضايا الانسانية

جانب من الحلقة

زوج ابنة الشاعر محمد حمزة: كنت أعيش معه وكان يحدثني عن شادية وعبدالحليم

جانب من الحلقة

عماد إسماعيل: أحببت شخصية الشيخ أبو العلا محمد من وصف أم كلثوم له

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد