زوج ابنة الشاعر محمد حمزة: كنت أعيش معه وكان يحدثني عن شادية وعبدالحليم

كشف عماد اسماعيل أحد أفراد عائلة الشاعر الكبير محمد حمزة عن ذكريات خاصة جمعته به، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بذوق فني رفيع وسماع دقيق للأغاني، قائلاً:"الشاعر محمد حمزة كان حمايا، وأنا كنت سميع كويس، ومكنتش بسيبه، كنا عايشين في نفس البيت وكنت دايمًا قريب منه."

حكايات عن شادية وعبدالحليم حافظ

وأضاف خلال برنامج معكم مع مني الشاذلي أن الشاعر الكبير كان كثير الحديث عن كواليس تعاونه مع كبار نجوم الغناء مثل شادية وعبدالحليم حافظ، موضحًا:"كان بيقعد يحكيلي إزاي كان بيتعامل مع شادية وعبدالحليم، وإزاي كانت بتتولد الأغنية من أول فكرة لحد ما تبقى جاهزة."

بيت ممتلئ بالموسيقى والذكريات

واختتم حديثه قائلاً إن الموسيقى كانت جزءًا من الحياة اليومية في بيت محمد حمزة، قائلاً:"كان عندي الراديو في البيت، والأغاني دايمًا شغالة… صوت الفن كان موجود طول الوقت، وده خلاني أحب الطرب وأقدّر الكلمة الجميلة."