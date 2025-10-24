دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

كشفت دراسة جديدة عن سبب تذكُّر بعض الأشخاص للأحلام بشكل أفضل من غيرهم، ووجد الباحثون أن سمات الشخصية، ونوعية النوم، والعمر تؤثر على ذاكرة الأحلام.



تستكشف دراسة جديدة هذا اللغز، حيث وجدت أن عوامل مثل أنماط النوم، والعمر، والاتجاهات المعرفية تلعب دورا هاما.

لماذا يتذكر بعض الناس أحلامهم بينما لا يفعل البعض الآخر؟

يستيقظ بعض الناس بذكريات حية لأحلامهم، قادرين على تذكر قصص مفصلة، بينما يجد آخرون صعوبة في تذكر أي شيء على الإطلاق، ما سبب هذا الاختلاف؟ تدرس دراسة جديدة من كلية IMT للدراسات المتقدمة في لوكا في مجلة علم نفس الاتصالات ، العوامل التي تؤثر على "تذكر الأحلام" - أي القدرة على تذكر الأحلام عند الاستيقاظ - وتستكشف كيف تُشكل السمات الفردية وأنماط النوم هذه العملية

لا تزال أسباب هذه الاختلافات في تذكر الأحلام غير واضحة، تشير بعض الدراسات إلى أن النساء، أو الشباب، أو من يعانون من أحلام اليقظة، أكثر عرضة لتذكر أحلامهم، ومع ذلك، لم تؤكد أبحاث أخرى هذه النتائج.

كما لم تحظَ النظريات التي تربط تذكر الأحلام بسمات الشخصية أو القدرات المعرفية إلا بدعم ضئيل، ازداد الاهتمام بتذكر الأحلام خلال جائحة كوفيد-19 ، حيث حظيت تقارير زيادة تذكر الأحلام باهتمام عام وعلمي عالمي.

كما وجدت دراسة جديدة تسلط الضوء على ذاكرة الأحلام، وأُجري البحث الجديد، بالتعاون مع جامعة كاميرينو، في الفترة من 2020 إلى 2024، وشمل أكثر من 200 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، والذين سجلوا أحلامهم يوميًا لمدة 15 يومًا بينما تم تتبع بيانات نومهم وإدراكهم باستخدام أجهزة يمكن ارتداؤها واختبارات نفسية

دور أنماط النوم والعمر والفصول

يوضح الباحث الرئيسي جوليو برناردي، أستاذ علم النفس العام في كلية IMT: "تشير نتائجنا إلى أن تذكر الأحلام ليس مجرد مسألة صدفة، بل هو انعكاس لكيفية تفاعل المواقف الشخصية والسمات المعرفية وديناميكيات النوم".

ويضيف: "هذه الرؤى لا تُعمّق فهمنا لآليات الأحلام فحسب، بل لها أيضًا آثار على استكشاف دور الأحلام في الصحة النفسية ودراسة الوعي البشري".

الآثار المترتبة على الصحة العقلية والبحوث المستقبلية

تضيف فالنتينا إلسي، الباحثة في كلية IMT والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "ستُستخدم البيانات المُجمعة ضمن هذا المشروع كمرجع للمقارنات المستقبلية مع الفئات السريرية. سيُمكّننا هذا من المضي قدمًا في البحث حول التغيرات المرضية للأحلام وقيمتها التشخيصية والتنبؤية المُحتملة.

