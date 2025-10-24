أبرز مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية المزمنة

التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو عملية التهابية تصيب الجيوب الأنفية وتستمر لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ولأن التهاب مجرى الهواء الأنفي عادةً ما يصاحب التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتسبقه أعراض التهاب الأنف، فإن مصطلح "التهاب الجيوب الأنفية المزمن" (CRS) هو المصطلح الأدق، يُعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، ويصيب جميع الأعمار.

هل يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن غير المعالج إلى مضاعفات؟

نعم، هناك بالتأكيد مضاعفات مرتبطة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن غير المعالج، من أهم آثار التهاب الجيوب الأنفية المزمن الممتد ضعف جودة النوم وصعوبة التنفس، مما قد يؤثر على صحة القلب، علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن سهل، ويجب معالجته

- الربو المتفاقم أو التهاب الشعب الهوائية

يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى تفاقم حالات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى زيادة السعال والصفير وصعوبة التنفس.

قد يؤدي الالتهاب المستمر إلى تكوّن سلائل أنفية، وهي أورام لينة غير سرطانية في الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وقد تُسبب هذه السلائل مزيدًا من الانسداد والإزعاج، وفي بعض الحالات، قد يُؤدي الالتهاب المُطوّل إلى تغييرات هيكلية في الجيوب الأنفية

- اضطراب النوم والتعب

يمكن أن يُسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن اضطراباتٍ كبيرة في النوم، بما في ذلك صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر بسبب الانزعاج أو صعوبة التنفس، مع مرور الوقت، قد يُؤدي هذا النقص في النوم الجيد إلى إرهاقٍ مزمن، مما قد يؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية والصحة النفسية بشكل عام



