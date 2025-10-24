4 علامات على كثرة السكر في جسمك.. ما الكمية المناسبة للرجال والسيدات؟

من الصعب تخيل حياة بدون سكر. لكن ما مقدار السكر الذي يكون أكثر من اللازم؟ توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تناول النساء أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميا؛ للرجال، لا يزيد عن تسع ملاعق. لذلك، من حيث الكمية المناسبة من السكر، هذا يعني ما لا يزيد عن 25 إلى 36 جراما، أو حوالي 100 إلى 150 سعرة حرارية يوميا من السكر.

توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 50 جراما كحد أقصى، ولكن يفضل ألا يزيد عن 25 جراما من السكر يوميا.

علامات على أنك تتناول الكثير من السكر



مع كل هذا التسلل، قد يكون من الصعب إدراك أن استهلاكك للسكر يخرج عن السيطرة. كشفت الدكتور. ليلى أهلمان، متخصصة في الأمراض الجلدية والطب العلامات التحذير المحتملة بأنك تتناول الكثير من السكر.



زيادة الوزن والجوع المستمر



ليس سرا أن السعرات الحرارية من السكر المضاف يمكن أن تضيف. ولكن هناك سبب آخر يجعلنا السكر نكتسب الوزن بسرعة كبيرة: "إذا أكلت الكثير من السكر، فأنت جائع باستمرار"، كما يقول أهلمان. "السبب في ذلك هو أن السكر يرفع مستويات الجلوكوز في الدم على المدى القصير، ولكن ليس له تأثير إشباع دائم بسبب نقص الألياف." يؤدي الجوع المستمر وما ينتج عن ذلك من استمرار تناول الطعام في نهاية المطاف إلى زيادة الوزن، وهو ما ندركه جميعا كعلامة على الكثير من السكر."



حب الشباب



يقول أهلمان: "عندما نأكل السكر، لا يرتفع مستوى الأنسولين فحسب، بل أيضا هرمون في الدم يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1، أو IGF-1 باختصار". "جنبا إلى جنب مع الأنسولين، يحفز IGF-1 الغدد الدهنية والتقرن المفرط في منطقة الغدد الدهنية، وهذا هو السبب في أنها تصبح مسدودة، مما يؤدي إلى البثور والالتهابات."



الغضب وتقلب المزاج



"تؤدي الزيادة العالية في مستويات الجلوكوز في الدم إلى إطلاق الأنسولين - ولكن هذا غالبا ما يكون قويا لدرجة أن نسبة السكر في الدم لا تنخفض إلى المستوى الطبيعي، ولكن تحت "خط الأساس"، بحيث يكون لديك نقص نسبي في السكر في الدم، وهذا يؤدي إلى الرغبة الشديدة." في بعض الأشخاص، يؤدي أيضا إلى تقلبات المزاج والغضب،" كما يقول أهلمان.



الالتهاب وضعف الجهاز المناعي



"عادة، يمتص الجسم السكر عن طريق الأمعاء الدقيقة." ومع ذلك، إذا تجاوزت كمية السكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز التي نستهلكها قدرة الأمعاء الدقيقة، فإن هذا السكر البسيط ينتهي به المطاف في الأمعاء الغليظة مما يسبب الالتهابات وضعف الجهاز المناعي"

المصدر: vogue

